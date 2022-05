In questo posto si può mangiare fuori come mai vi sarà successo, ecco dove si trova il posto dove fare un’esperienza unica al mondo (Di martedì 31 maggio 2022) Quante volte abbiamo cercato e sognato di stare in un ristorante solo per noi e la nostra dolce metà? la privacy è sempre un qualcosa che cerchiamo, anche quando andiamo a mangiare fuori. In pochi però sanno che esiste un posto speciale dove si può mangiare senza la presenza di altre persone. Si può prenotare L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 31 maggio 2022) Quante volte abbiamo cercato e sognato di stare in un ristorante solo per noi e la nostra dolce metà? la privacy è sempre un qualcosa che cerchiamo, anche quando andiamo a. In pochi però sanno che esiste unspecialesi puòsenza la presenza di altre persone. Si può prenotare L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

reportrai3 : Questo posto è stato creato per dare un alloggio alle persone che scappano dalla guerra ma che non sono ucraine. La… - claviggi : @andreadortenzio Grazie. Non è l’unico posto di Roma dove questo accade - Gaia65866697 : RT @clqstr: carola puddu questo è il tuo posto nel mondo. #carolapuddu #caroligi - waldvorf : io il meteo di questo posto non lo capisco più - lasirenavarada3 : @mightasmaayrkas prenota un posto accanto al tuo se mai dovesse succedere..io ho un'altra teoria su che potrebbe es… -