In Mediaset tremano per la campagna acquisti del Monza di Berlusconi

Leggi su tvzoom

(Di martedì 31 maggio 2022) IlCalcio è di proprietà di Fininvest La passione di Silvioper il calcio, anche come mezzo di consenso popolare, è ben nota. Obbligato dai figli a vendere il suo Milan nel 2017, così dicono le malelingue,ha comprato nel 2018 il, allora militante in Serie C per la cifra irrisoria (per lui) di quasi 3 milioni di euro. Domenica sera ilCalcio ha ottenuto la sua prima promozione in Serie A, dopo 110 anni di storia, grazie ai, come riporta oggi il quotidiano MF-Milano Finanza, 100 milioni di euro investiti dain quattro anni. Le stesse malelingue di cui sopra parlano degli eredi di Arcore in gramaglie per questa promozione, perché hanno paura che il padre, abituato a vincere, inizi nuovamente a spendere gli utili della Fininvest ...