In arresto per conto di Putin. Il caso a Roma (Di martedì 31 maggio 2022) In manette in Italia, su richiesta del Cremlino. Succede a Roma a Sergej Malikovs, manager lettone di 48 anni che, riporta Il Messaggero, da domenica è in carcere a Rebibbia. Arrestato dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio nell’hotel in cui soggiornava in esecuzione di un codice rosso dell’Interpol, Malikovs è accusato da un tribunale russo di riciclaggio e reati finanziari. Ora spetterà alla Corte di Appello di Roma convalidare o meno l’arresto entro cinque giorni. Poi il dossier finirà sulla scrivania della guardasigilli Marta Cartabia: il governo russo ha trenta giorni per chiedere l’estradizione che, per essere convalidata, avrà bisogno di un via libera della ministra del governo Draghi. Gli avvocati di Malikovs parlano di “imprenditore perseguitato” e augurano che Cartabia “esprima il suo diniego”. Il manager, in ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) In manette in Italia, su richiesta del Cremlino. Succede aa Sergej Malikovs, manager lettone di 48 anni che, riporta Il Messaggero, da domenica è in carcere a Rebibbia. Arrestato dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio nell’hotel in cui soggiornava in esecuzione di un codice rosso dell’Interpol, Malikovs è accusato da un tribunale russo di riciclaggio e reati finanziari. Ora spetterà alla Corte di Appello diconvalidare o meno l’entro cinque giorni. Poi il dossier finirà sulla scrivania della guardasigilli Marta Cartabia: il governo russo ha trenta giorni per chiedere l’estradizione che, per essere convalidata, avrà bisogno di un via libera della ministra del governo Draghi. Gli avvocati di Malikovs parlano di “imprenditore perseguitato” e augurano che Cartabia “esprima il suo diniego”. Il manager, in ...

