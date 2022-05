Impresa Inter Primavera: batte la Roma ai supplementari ed è Campione d'Italia! (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo una partita molto combattuta l'Inter è riuscita a battere la Roma ai supplementari nella Finale Primavera (1-2) e si è laureata Campione d'Italia.Inizialmente erano passati in vantaggio i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo una partita molto combattuta l'è riuscita are laainella Finale(1-2) e si è laureatad'Italia.Inizialmente erano passati in vantaggio i...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Inter primavera Campione! - Antolinterista : RT @marifcinter: #Primavera, #Inter arrivata allo stadio per cercare l'impresa contro la #Roma, dominatrice della stagione finora. E' final… - gianfum : RT @marifcinter: #Primavera, #Inter arrivata allo stadio per cercare l'impresa contro la #Roma, dominatrice della stagione finora. E' final… - ilsommotwinter : RT @marifcinter: #Primavera, #Inter arrivata allo stadio per cercare l'impresa contro la #Roma, dominatrice della stagione finora. E' final… - hallosinyo : RT @marifcinter: #Primavera, #Inter arrivata allo stadio per cercare l'impresa contro la #Roma, dominatrice della stagione finora. E' final… -