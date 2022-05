Immobile | l’agente | «Trattato da anni in modo vergognoso | del resto in Italia consideravano bollito Ancelotti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 maggio 2022) Tuttomercatoweb.com intervista Marco Sommella, agente di Ciro, capocannoniere della Serie A, notizia che sembra essere passata del tutto in secondo piano al termine del campionato. Cosa che il procuratore proprio non ha gradito. «È passata una settimana ma sembrano, nessuno se lo ricorda. È una vergogna. Ha avuto la stessa risonanza di una doppietta nell’amichevole del giovedì. Non me lo spiego, è una vergogna. Quando c’è da puntare il dito contro di lui sono tutti pronti a farlo, mentre quando c’è da sottolineare un fatto eclatante, che è oggettivo ed è sotto gli occhi di tutti, nessuno lo fa. Sembra che lo abbia fatto in un campionato d’Eccellenza, con tutto rispetto. Forse molte persone sono in malafede». Continua: «Ciro è un ragazzo che andrebbe messo in una campana di vetro, è uno degli unici attaccanti veri che abbiamo. Proprio ...