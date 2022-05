“Ilaria, tua sorella!”: Ilary Blasi cosa dici? Panico totale in diretta [VIDEO] (Di martedì 31 maggio 2022) C’è cascata in pieno Ilary Blasi ed è sbottata in diretta all’Isola dei Famosi. Non avrebbe dovuto cedere alla sua provocazione. Ilary Blasi (Mediasetplay screenshot) Ieri sera è andata in onda una nuova diretta dell’Isola dei Famosi, una puntata davvero scoppiettante. Vediamo insieme che cosa è successo. Ilary Blasi è la conduttrice del reality di Canale 5 che proseguirà fino a fine giugno, mentre l’inviato dall’Honduras quest’anno è Alvin. Tra i due c’è particolare maretta. La domanda che si stanno ponendo tutti è la seguente : i due fanno sul serio o stanno giocando? Non sono mancate le frecciatine vicendevoli, anche nell’ultima puntata. Stavolta però è accaduto qualcosa di strano che i fan hanno notato ... Leggi su direttanews (Di martedì 31 maggio 2022) C’è cascata in pienoed è sbottata inall’Isola dei Famosi. Non avrebbe dovuto cedere alla sua provocazione.(Mediasetplay screenshot) Ieri sera è andata in onda una nuovadell’Isola dei Famosi, una puntata davvero scoppiettante. Vediamo insieme cheè successo.è la conduttrice del reality di Canale 5 che proseguirà fino a fine giugno, mentre l’inviato dall’Honduras quest’anno è Alvin. Tra i due c’è particolare maretta. La domanda che si stanno ponendo tutti è la seguente : i due fanno sul serio o stanno giocando? Non sono mancate le frecciatine vicendevoli, anche nell’ultima puntata. Stavolta però è accaduto qualdi strano che i fan hanno notato ...

abcdefghijkl639 : RT @badgalvale: Ilary: “allora Alvin eccoci” Alvin: “si Ilaria ci siamo” Ilary: “ILARIA TUA SORELLA, GIUSTO PER METTERE LE COSE IN CHIARO”… - abcdefghijkl639 : RT @inthisshirt__: alvin: 'eccoci ilaria, dicci' ilary: 'ilaria tua sorella' BASTA LI AMO #isola #isoladeifamosi - swftscrsn : RT @oocisola: ILARIA TUA SORELLA #isola - argolucio : @IRavarino @ilmessaggero Nell'intervista a Laganà la citazione del famoso pittore Age Scarpelli. Immagino come l'ha… - pvrriIIa : RT @badgalvale: Ilary: “allora Alvin eccoci” Alvin: “si Ilaria ci siamo” Ilary: “ILARIA TUA SORELLA, GIUSTO PER METTERE LE COSE IN CHIARO”… -