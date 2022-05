Il WMF porta a Rimini l' Innovation Fair 3 giorni tra talk | dibattiti | incontri | colloqui di lavoro | novità del mondo digital e della robotica alla presenza dei principali player di settore

Pubblicità

lifestyleblogit : Il WMF porta a Rimini l’Innovation Fair. - - LocalPage3 : Il WMF porta a Rimini l’Innovation Fair. - oltrefano : Il #WMF porta a #Rimini l’Innovation Fair: 3 giorni di talk, incontri, colloqui di lavoro -

Adnkronos

... dopo l'audizione di Search On Media Group, azienda organizzatrice del, alla Camera dei ...Oscure' 31 maggio 1799 - Rimini insorge e scaccia i francesi Stalker prende a pugni e calci ladi ......che Search Onavanti da oltre dieci anni mira a mettere a disposizione del maggior numero possibile di persone prodotti formativi di qualità sul digitale. Search On è l'organizzatrice del- ... Il WMF porta a Rimini l’Innovation Fair. (Adnkronos) - Dal 16 al 18 giugno la città romagnola diventa la capitale mondiale dell’innovazione con il WMF che realizza l’Innovation Fair, - La più ...In attesa dell’agenda completa, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’anteprima del programma formativo che guiderà i 3 giorni di WMF 2022.