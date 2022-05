Il viaggio di Salvini in Russia e le parole chiarissime del premier Draghi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Il viaggio in Russia di Matteo Salvini potrebbe già essere tramontato ma polemiche e accuse non si fermano, complici le Amministrative del 12 giugno che hanno gettato i partiti nell'arena della campagna elettorale. Il segretario in mattinata ha predicato unità nelle chat del partito ribadendo che "la Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile". parole che non convincono il leader del Pd che torna sui presunti contatti tra la Lega e la Russia: "Chiediamo delle risposte. Questa vicenda non può concludersi così", ha detto Enrico Letta, che poi ha affondato: "Mentre la crisi era in corso c'erano trattative, non si sa autorizzate da chi e in quale forma e modo, con l'invasore ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Ilindi Matteopotrebbe già essere tramontato ma polemiche e accuse non si fermano, complici le Amministrative del 12 giugno che hanno gettato i partiti nell'arena della campagna elettorale. Il segretario in mattinata ha predicato unità nelle chat del partito ribadendo che "la Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile".che non convincono il leader del Pd che torna sui presunti contatti tra la Lega e la: "Chiediamo delle risposte. Questa vicenda non può concludersi così", ha detto Enrico Letta, che poi ha affondato: "Mentre la crisi era in corso c'erano trattative, non si sa autorizzate da chi e in quale forma e modo, con l'invasore ...

ItaliaViva : Il problema non è se #Salvini va a #Mosca, il problema è che poi torna. La questione vera di fondo è che questo via… - Agenzia_Ansa : 'Il governo è fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico' ed è 'allineato con i partner del… - CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - LoreCh__ : Mi auguro che i virgolettati riportati non coincidano con quanto detto/pensato realmente. - smilypapiking : RT @mariosalis: Il Copasir indaga sull’avvocato Capuano per il viaggio a Mosca di Salvini -