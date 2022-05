Il turismo in Portogallo supera i livelli pre - pandemia (Di martedì 31 maggio 2022) Il turismo in Portogallo è arrivato ai livelli pre - pandemia. Ad aprile, mese in cui si è celebrata la Pasqua, il numero delle prenotazioni per il pernottamento ha raggiunto circa 6 milioni, una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Ilinè arrivato aipre -. Ad aprile, mese in cui si è celebrata la Pasqua, il numero delle prenotazioni per il pernottamento ha raggiunto circa 6 milioni, una ...

Il turismo in Portogallo supera i livelli pre - pandemia Il turismo in Portogallo è arrivato ai livelli pre - pandemia. Ad aprile, mese in cui si è celebrata la Pasqua, il numero delle prenotazioni per il pernottamento ha raggiunto circa 6 milioni, una cifra 5 ... Green Pass: ingresso libero in Italia dall'estero ... il governo italiano ha scelto la 'linea morbida' per incentivare il turismo e permettere al ... Francia, Spagna e Portogallo. Prima di mettersi in viaggio è consigliato verificare le misure adottate ... Agenzia ANSA Il turismo in Portogallo supera i livelli pre-pandemia (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il turismo in Portogallo è arrivato ai livelli pre-pandemia. Ad aprile, mese in cui si è celebrata la Pasqua, il numero delle prenotazioni per il pernottamento ha raggiunto cir ... Covid e Turismo: in quali Paesi UE serve ancora il Green Pass Di contro, il Green Pass base rimane al momento obbligatorio per chi viaggia in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Le ultime misure anti-Covid vigenti nel nostro Paese andranno a cadere il 15 ...