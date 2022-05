Il ritorno di Berlusconi, pronto a stupire ancora. La prossima mossa (Di martedì 31 maggio 2022) Guai a dare per finito Silvio Berlusconi. C'è il serio rischio, anzi la certezza, di essere smentiti dagli eventi. L'impresa del Monza, che domenica sera ha centrato la prima storica promozione in serie A, è il paradigma della storia politica, imprenditoriale, sportiva - insomma personale - del Cav. Berlusconi e Galliani hanno preso tre anni e mezzo fa il club brianzolo centrando un traguardo impossibile. «L'obiettivo è salire in serie A in tre anni», disse il leader di Forza Italia. Detto, fatto. Alla faccia di quanti, dopo la dolorosa cessione del Milan, potevano immaginare che Berlusconi, dato allora per finito, potesse tornare in serie A. Ora il Monda s'appresta a una campagna acquisti spettacolare e c'è da giurare che il club guidato dalla dirigenza più titolata del calcio italiano avrà le carte in regola per replicare i successi ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Guai a dare per finito Silvio. C'è il serio rischio, anzi la certezza, di essere smentiti dagli eventi. L'impresa del Monza, che domenica sera ha centrato la prima storica promozione in serie A, è il paradigma della storia politica, imprenditoriale, sportiva - insomma personale - del Cav.e Galliani hanno preso tre anni e mezzo fa il club brianzolo centrando un traguardo impossibile. «L'obiettivo è salire in serie A in tre anni», disse il leader di Forza Italia. Detto, fatto. Alla faccia di quanti, dopo la dolorosa cessione del Milan, potevano immaginare che, dato allora per finito, potesse tornare in serie A. Ora il Monda s'appresta a una campagna acquisti spettacolare e c'è da giurare che il club guidato dalla dirigenza più titolata del calcio italiano avrà le carte in regola per replicare i successi ...

