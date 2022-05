Il ringraziamento di Zelensky all’Ue | «Avete tolto a Mosca decine di miliardi di euro Li avrebbe usati per finanziare il terrorismo»

(Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha ringraziato l’Unionepea per il suo sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia: «Infine, abbiamo i dettagli del sesto pacchetto di sanzioni dell’Unionepea contro la Russia per questa guerra. Gli elementi chiave del pacchetto sono già chiari e, soprattutto, la sua direzione. I Paesipei hanno deciso di limitare in modo significativo le importazioni di petrolio dalla Russia. E sono grato a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo accordo». Nel suo ultimo intervento in video,ha specificato che queste sanzioni serviranno a toglieredidi: «Il risultato pratico èdidi ...

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Unionepea per il suo sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel l'embargo riguarderà «oltre i due terzi dell'import del petrolio dalla Russia»