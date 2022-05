Il presidente della Salernitana fa sognare i tifosi: l’ha detto su Cavani! (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento per la parlare della salvezza della sua squadra, di calciomercato e della prossima stagione. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione: “La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola: abbiamo trovato un accordo con entrambi, verrà formalizzato nelle prossime ore. Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono legatissimi ai tifosi e alla città: nessuno ci teneva a rompere l’armonia. Hanno accettato subito, andiamo avanti insieme. E io mantengo il sogno di portare Cavani a Salerno”. SALERNO, ITALY – MAY 22: Danilo Iervolino and Davide Nicola celebrate the stay in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) IlDanilo Iervolino è intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento per la parlaresalvezzasua squadra, di calciomercato eprossima stagione. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione: “Lariparte da Walter Sabatini e Davide Nicola: abbiamo trovato un accordo con entrambi, verrà formalizzato nelle prossime ore. Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono legatissimi aie alla città: nessuno ci teneva a rompere l’armonia. Hanno accettato subito, andiamo avanti insieme. E io mantengo il sogno di portare Cavani a Salerno”. SALERNO, ITALY – MAY 22: Danilo Iervolino and Davide Nicola celebrate the stay in ...

