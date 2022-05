Il Paese del bello alla prova del telefonino (Di martedì 31 maggio 2022) "Se si capisce, è una sedia. Se non si capisce, è design". Così Maurizio Crozza - nei panni dell'archistar Fuffas - sintetizza quello che in realtà il design non è Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) "Se si capisce, è una sedia. Se non si capisce, è design". Così Maurizio Crozza - nei panni dell'archistar Fuffas - sintetizza quello che in realtà il design non è

Pubblicità

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - TNannicini : Tra meno di un anno si vota. Possiamo decidere se occuparci di discussioni sterili, piantare bandierine, oppure occ… - fanpage : “Siamo partiti dal bonus di 80 euro e abbiamo continuato con decine di bonus più svariati, ora anche il bonus psico… - vivperelmilan : RT @FeliceRaimondo: In generale non è salubre tenere in piedi un bilancio grazie a rivalutazioni del marchio, sponsor insolventi e plusvale… - SaraBellucci97 : RT @unict_it: Il ruolo dei territori nell’attuazione del Pnrr e il controllo democratico della tecnologia. Bilancio positivo per la prima e… -