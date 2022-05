Il Napoli ha un piano per il futuro di Lozano! La notizia (Di martedì 31 maggio 2022) Al suo arrivo, Hirving Lozano era l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Veniva da un fantastico Mondiale in Russia nel 2018, e da due eccellenti stagioni con il PSV. Tutto ciò convinse De Laurentiis a sborsare 42 milioni di euro, e a garantirgli un contratto quinquennale da 4,5 milioni annui. Investimento che si è rivelato meno azzeccato di altri, con il messicano 26enne che ha faticato a trovare costanza sin dall’inizio, tra infortuni e prestazioni non entusiasmanti. Ciononostante, secondo quanto riportato da Marca, il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo quest’estate. Napoli, Hirving Lozano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Alla radice di questa scelta anche l’ultimo infortunio alla spalla rimediato dall’ala scuola Pachuca: la sua operazione e il susseguente recupero abbasserebbero drasticamente il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Al suo arrivo, Hirving Lozano era l’acquisto più costoso della storia del. Veniva da un fantastico Mondiale in Russia nel 2018, e da due eccellenti stagioni con il PSV. Tutto ciò convinse De Laurentiis a sborsare 42 milioni di euro, e a garantirgli un contratto quinquennale da 4,5 milioni annui. Investimento che si è rivelato meno azzeccato di altri, con il messicano 26enne che ha faticato a trovare costanza sin dall’inizio, tra infortuni e prestazioni non entusiasmanti. Ciononostante, secondo quanto riportato da Marca, ilnon ha alcuna intenzione di cederlo quest’estate., Hirving Lozano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Alla radice di questa scelta anche l’ultimo infortunio alla spalla rimediato dall’ala scuola Pachuca: la sua operazione e il susseguente recupero abbasserebbero drasticamente il ...

