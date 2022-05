Il Monza ha obbiettivi importanti per il mercato | sarà un’estate di rinforzi

(Di martedì 31 maggio 2022) La Serie A è realtà, l’impresa è compiuta. I brianzoli accedono alla massima competizione italiana per la prima volta in 110 anni di storia. Ora però arriva il difficile, ovvero costruire una squadra all’altezza della categoria. Le ambizioni della squadra sono chiare, “campionato ed Europa” ha dichiarato il presidente Silvio Berlusconi. Tra poco partirà il calcioe ilhaper rinforzare la squadra. Ilha: quali sono i nomi in difesa? I brianzoli vogliono fare un buon campionato o quanto meno ottenere una salvezza tranquilla, senza grossi patemi d’animo. In difesa sono tre i nomi che piacciono per la prossima stagione. Il primo è Francesco Acerbi, difensore della Lazio in uscita dalla squadra ...

Pubblicità

chiapperfield : @teo80s @DucaAndrea85 L’anno prossimo il mila non avendo obbiettivi a febbraio regalerà i punti al Monza -

...ed incollato ai vari, e di un allenatore che ancora una volta si è dimostrato formidabile, gestendo al meglio una rosa non semplice. In Brianza è stata una maratona: la Vero Volley...Si affrontano due squadre ancora in corsa per i propri: la zona playoff per il Perugia, la promozione diretta (e sarebbe la prima volta in 110 anni di storia) per il. Massimiliano ...Per celebrare la promozione in Serie A del Monza, Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato ...Silvio Berlusconi, patron del Monza appena promosso in Serie A, fissa gli obiettivi della formazione brianzola in un’intervista a 'Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro in prima ...