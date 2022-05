(Di martedì 31 maggio 2022) Nella sua abitazione di Marbella, vicino, è stato trovato il corpo senza vita dell’exdel(46 ??anni). Come riportato dall’agenzia di stampa Efe, fonti vicine alle indagini degli agenti della Polizia Nazionale sono entrati nellaintorno alle 8 del mattino di due giorni fa, domenica 29 maggio. A chiedere di andare a controllare se fosse tutto in regola è stata una delle due figlie della donna, una minorenne che abita in Francia, che non riusciva a contattare la madre da quattro giorni. In attesa dell’autopsia, è stata aperta un’inchiesta. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la donnaa letto senza segni di violenza. Una delle ipotesi è che la morte possa essere avvenuta dopo il consumo di qualche sostanza, ...

Il misterioso decesso di Kasia #Gallanio, ex principessa del Qatar trovata morta in casa a Malaga

