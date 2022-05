Il ministro Orlando: «Stipendi più alti e basta precarietà: Confindustria si decida» (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro del Lavoro Andrea Orlando all’attacco di Confindustria. In un’intervista rilasciata a La Stampa il responsabile del Welfare del governo Draghi chiede nuovi contratti, stop alla precarietà e Stipendi più alti: «Il nostro Paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con una flessibilizzazione del costo del lavoro. Ma questa strategia non ha funzionato. C’è un tema di pressione fiscale che va affrontato, ma anche Paesi con tasse uguali o più alte delle nostre hanno visto crescere i salari. Dire solo “tagliare il cuneo”, com’è giusto, non risolve tutta la questione». Secondo Orlando, che ne parla nel colloquio con Annalisa Cuzzocrea, è necessario rinnovare i contratti e far scomparire quelli pirata: «Siamo il Paese che più di ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Ildel Lavoro Andreaall’attacco di. In un’intervista rilasciata a La Stampa il responsabile del Welfare del governo Draghi chiede nuovi contratti, stop allapiù: «Il nostro Paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con una flessibilizzazione del costo del lavoro. Ma questa strategia non ha funzionato. C’è un tema di pressione fiscale che va affrontato, ma anche Paesi con tasse uguali o più alte delle nostre hanno visto crescere i salari. Dire solo “tagliare il cuneo”, com’è giusto, non risolve tutta la questione». Secondo, che ne parla nel colloquio con Annalisa Cuzzocrea, è necessario rinnovare i contratti e far scomparire quelli pirata: «Siamo il Paese che più di ...

