Il Milan volta pagina: RedBird è pronto ad acquistare la società sportiva (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan è pronto a voltare pagina. La società d'investimento statunitense, RedBird, guidata da Gerry Cardinale subentrerà al fondo Elliott di Paul Singer. Si attende solo l’ufficialità, dopo la firma sul preliminare avvenuta nei giorni scorsi. Il via libera è atteso nella giornata di domani. Una trattativa complessiva da 1,3 miliardi di euro. Un passaggio tra fondi americani, da quello della famiglia Singer a quello fondato nel 2014 dall'ex banchiere di Goldman Sachs. Elliott rimarrà, seppur con una quota minoritaria. Ma chi è realmente Gerry Cardinale? Il 53enne di Philadelphia, ha conseguito una laurea con lode presso l'Università di Harvard e un master of Philosophy in “Politics and Political Theory” presso l’Università di Oxford. Il fondatore e managing partner di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Ilre. Lad'investimento statunitense,, guidata da Gerry Cardinale subentrerà al fondo Elliott di Paul Singer. Si attende solo l’ufficialità, dopo la firma sul preliminare avvenuta nei giorni scorsi. Il via libera è atteso nella giornata di domani. Una trattativa complessiva da 1,3 miliardi di euro. Un passaggio tra fondi americani, da quello della famiglia Singer a quello fondato nel 2014 dall'ex banchiere di Goldman Sachs. Elliott rimarrà, seppur con una quota minoritaria. Ma chi è realmente Gerry Cardinale? Il 53enne di Philadelphia, ha conseguito una laurea con lode presso l'Università di Harvard e un master of Philosophy in “Politics and Political Theory” presso l’Università di Oxford. Il fondatore e managing partner di ...

