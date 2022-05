Il Milan passa nelle mani di RedBird | Gerry Cardinale ha firmato | svolta anche dal punto di vista societario

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilsi è laureato campione d’Italia, è stato raggiunto un traguardo veramente eccezionale. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato ogni pronostico e ha avuto la meglio di squadre superiori dalditecnico. Le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti, nel dettaglio è arrivata la, il proprietario diCapital Partners, hail contratto per l’acquisto della maggioranza dal fondo Elliott. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivareprossime ore, probabilmente nella giornata di mercoledì. L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 1,3 miliardi di euro, Elliott rimarrà con una quota di minoranza. Si tratta del signing, mentre per il closing con il vero e proprio ...