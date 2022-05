Il Milan ha un nuovo proprietario: passa da Elliott al fondo americano RedBird (Di martedì 31 maggio 2022) Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott per 1,3 miliardi. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Si tratta del cosiddetto “signing”, mentre il “closing” dell’operazione – il reale passaggio delle quote – ha tempi più lunghi, e potrebbe arrivare a settembre. Terminerà quindi a breve l’era Elliott, il fondo statuintense che rilevò nel luglio 2018 il club rossonero subentrando all’inadempiente imprenditore cinese Yonghong Li. La proprietà del Milan resterà comunque made in Usa: anche RedBird, infatti, fondo di investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Gerry Cardinale, il capo diCapital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza deldalper 1,3 miliardi. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Si tratta del cosiddetto “signing”, mentre il “closing” dell’operazione – il realeggio delle quote – ha tempi più lunghi, e potrebbe arrivare a settembre. Terminerà quindi a breve l’era, ilstatuintense che rilevò nel luglio 2018 il club rossonero subentrando all’inadempiente imprenditore cinese Yonghong Li. La proprietà delresterà comunque made in Usa: anche, infatti,di investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come. ...

