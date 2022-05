Il Milan ha un nuovo proprietario: Elliott passa a Red Bird (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott (che rimarrà con una quota minoritaria) e RedBird Capital a fronte di un pagamento 1,3 miliardi di euro. Red Bird è un fondo di investimento americano privato che si autodefinisce "focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine". Gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, media/tecnologia e sport.Detiene l`85% del Tolosa neo promosso in Ligue1 e il 10% della società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool. Ma ha interessi anche Oltreoceano, nei Boston Red Socks ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 31 maggio 2022) Ilha un: Red. Nei giorni scorsi sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra(che rimarrà con una quota minoritaria) e RedCapital a fronte di un pagamento 1,3 miliardi di euro. Redè un fondo di investimento americano privato che si autodefinisce "focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine". Gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, media/tecnologia e sport.Detiene l`85% del Tolosa neo promosso in Ligue1 e il 10% della società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool. Ma ha interessi anche Oltreoceano, nei Boston Red Socks ...

