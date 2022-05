Il Milan a Gerry Cardinale, chi è il nuovo proprietario (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’arco delle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità: il Milan passerà di mano. Il fondo d’investimento RedBird dell’italoamericano Gerry Cardinale rileverà il club rossonero, versando 1,3 miliardi nelle casse del fondo Elliot. Il fondo Elliott rimarrà comunque nell’azionariato del Milan, con una quota minoritaria. Il numero uno di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, 53 anni, ex Goldman Sachs, è giunto poco dopo pranzo a Milano, segno che il passaggio di mano è praticamente fatto. Per il closing, ossia il vero e proprio passaggio delle quote della società dal venditore all’acquirente, servirà più tempo. Potrebbero passare anche due mesi durante i quali comunque RedBird lavorerà attivamente al futuro del club che fu di Silvio Berlusconi. Al di là delle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022) Nell’arco delle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità: ilpasserà di mano. Il fondo d’investimento RedBird dell’italoamericanorileverà il club rossonero, versando 1,3 miliardi nelle casse del fondo Elliot. Il fondo Elliott rimarrà comunque nell’azionariato del, con una quota minoritaria. Il numero uno di RedBird Capital Partners,, 53 anni, ex Goldman Sachs, è giunto poco dopo pranzo ao, segno che il passaggio di mano è praticamente fatto. Per il closing, ossia il vero e proprio passaggio delle quote della società dal venditore all’acquirente, servirà più tempo. Potrebbero passare anche due mesi durante i quali comunque RedBird lavorerà attivamente al futuro del club che fu di Silvio Berlusconi. Al di là delle ...

