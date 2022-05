Il libro che ci ricorda perché abbiamo amato così tanto Raffaella Carrà (Di martedì 31 maggio 2022) L'arte di essere Raffaella Carrà di Paolo Armelli è un manuale di vita attraverso gli insegnamenti di uno dei personaggi più iconici di sempre della nostra televisione Leggi su wired (Di martedì 31 maggio 2022) L'arte di esseredi Paolo Armelli è un manuale di vita attraverso gli insegnamenti di uno dei personaggi più iconici di sempre della nostra televisione

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Siccome so che la Nato è l'Occidente sono un gruppo di TRADITORI seriali ho sempre temuto che avrebbero ab… - Linkiesta : La grande manovra per abbattere #Renzi e la desolante situazione della giustizia italiana Il libro di Renzi vende… - fattoquotidiano : 'Due uomini straordinari. Due eroi solitari, con un enorme peso sulle spalle e sul cuore ma con il sorriso e la bat… - apavo75 : RT @Axen0s: A parte che sarebbero diecimila le copie. comunque sì, lo abbiamo preso in considerazione, e abbiamo concluso che facendo le de… - annie_caffeine : Come fare pace con i romanzi fantasy? ?? Che io sia una fan dei romanzi fantasy (specialmente di alcuni sottogeneri… -