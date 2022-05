Il Guardian: «Il calcio è business? In quale visione del capitalismo consumistico i clienti sono trattati come animali?» (Di martedì 31 maggio 2022) Guardate le foto, non i video. Perché una volta tanto le foto parlano più dei video. E trasmettono il senso di “stasi” di migliaia di tifosi ammassati fuori allo Stade de France: “la frustrazione silenziosa e purulenta di niente che si muove, niente cambia, niente accade, un mare di umanità contrastata che aspetta pazientemente un’ora dopo l’altra, come in coda per il pane“. Lo scrive Jonathan Liew sul Guardian, mentre le autorità francesi accusano gli inglesi di essere arrivati in 40.000 con biglietti finti, e quelle inglesi rispondono con lettere indignate e richieste di ulteriori inchieste indipendenti. Ma l’analisi dell’editorialista va più a fondo. “Si è trattato semplicemente di uno scoppio su larga scala di incompetenza burocratica? O di qualcosa di più sinistro?” Liew scrive di “casualità”, e che “nessuno dei modelli convenzionali di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Guardate le foto, non i video. Perché una volta tanto le foto parlano più dei video. E trasmettono il senso di “stasi” di migliaia di tifosi ammassati fuori allo Stade de France: “la frustrazione silenziosa e purulenta di niente che si muove, niente cambia, niente accade, un mare di umanità contrastata che aspetta pazientemente un’ora dopo l’altra,in coda per il pane“. Lo scrive Jonathan Liew sul, mentre le autorità francesi accusano gli inglesi di essere arrivati in 40.000 con biglietti finti, e quelle inglesi rispondono con lettere indignate e richieste di ulteriori inchieste indipendenti. Ma l’analisi dell’editorialista va più a fondo. “Si è trattato semplicemente di uno scoppio su larga scala di incompetenza burocratica? O di qualcosa di più sinistro?” Liew scrive di “casualità”, e che “nessuno dei modelli convenzionali di ...

