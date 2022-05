Il grande spreco: 620mila dosi di vaccino scadute. E la Svizzera le butta (Di martedì 31 maggio 2022) di Andrea Gebbia da Ehrendingen (Svizzera) A fine marzo 2022, il governo svizzero aveva già ritirato le ultime misure preventive contro il Covid-19, dichiarando, di fatto, la fine della pandemia. Come riportano, tra gli altri, la Neue Zürcher Zeitung, Swissinfo e SRF, basandosi su un servizio della radiotelevisione Svizzera di lingua francese, RTS, attualmente 620.000 dosi di vaccino Moderna sono scadute: 200.000 sono stoccate nei frigoriferi dei vari depositi cantonali e ben 420.000 nella Farmacia dell’Esercito. I costi di smaltimento vengono stimati in un franco per ogni chilogrammo di vaccino da buttare. L’estensione della durata del vaccino Moderna da 7 a 9 mesi non è riuscita tuttavia a risolvere il problema della scadenza e a ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 31 maggio 2022) di Andrea Gebbia da Ehrendingen () A fine marzo 2022, il governo svizzero aveva già ritirato le ultime misure preventive contro il Covid-19, dichiarando, di fatto, la fine della pandemia. Come riportano, tra gli altri, la Neue Zürcher Zeitung, Swissinfo e SRF, basansu un servizio della radiotelevisionedi lingua francese, RTS, attualmente 620.000diModerna sono: 200.000 sono stoccate nei frigoriferi dei vari depositi cantonali e ben 420.000 nella Farmacia dell’Esercito. I costi di smaltimento vengono stimati in un franco per ogni chilogrammo didare. L’estensione della durata delModerna da 7 a 9 mesi non è riuscita tuttavia a risolvere il problema della scadenza e a ...

