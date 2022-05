Il Gran Gala’ dell’operetta al Garibaldi di Modica (Di martedì 31 maggio 2022) Modica – Il “Gran Galà dell’operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!”, l’esuberante appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica, ha conquistato il pubblico tra brio, bel canto, danza e tanto divertimento. Lo spettacolo curato da Umberto Scida, considerato il “re dell’operetta” in Italia, ha riscosso notevole successo in molti teatri italiani ed esteri, e anche a Modica, domenica sera, è riuscito a coinvolgere il pubblico in sala, trasportandolo verso atmosfere leggere e frizzanti tipiche della bella epoque. Una carrellata di scenette, duetti, sketch, musica, canto e ballo, per un repertorio che ha attinto alle operette più note. Per realizzare tutto ciò il fantastico musical performer Umberto Scida è stato accompagnato dalla soubrette Daniela Rossello, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022)– Il “Galà. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!”, l’esuberante appuntamento al Teatrodi, ha conquistato il pubblico tra brio, bel canto, danza e tanto divertimento. Lo spettacolo curato da Umberto Scida, considerato il “re” in Italia, ha riscosso notevole successo in molti teatri italiani ed esteri, e anche a, domenica sera, è riuscito a coinvolgere il pubblico in sala, trasportandolo verso atmosfere leggere e frizzanti tipiche della bella epoque. Una carrellata di scenette, duetti, sketch, musica, canto e ballo, per un repertorio che ha attinto alle operette più note. Per realizzare tutto ciò il fantastico musical performer Umberto Scida è stato accompagnato dalla soubrette Daniela Rossello, ...

Pubblicità

quotidianodirg : Modica – Il “Gran Galà dell’Operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!”, l’esuberante appuntamento al… - palermo24h : Brio e vivacità per il Gran Galà dell’Operetta con il re Umberto Scida e la sua compagnia… - ragusaoggi : Brio e vivacità per il Gran Galà dell’Operetta con il re Umberto Scida e la sua compagnia Divertimento al Teatro Ga… - pasqluc : avvistati i gemelli direttamente dal Gran Gala al Flyfisher Lamezia,buona serata a tutti - RobertaFazio7 : RT @GranGalaAIC: Gran Galà del Calcio 2021 ? ?? Parla Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'#INTER ???? miglior società per la stagi… -

Modica. Umberto Scida e la sua compagnia conquista il Garibaldi Il "Gran Galà dell'Operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!", l'esuberante appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica, ha conquistato il pubblico tra brio, bel canto, danza e tanto ... I gelati sono buoni Poi c'è quella storica in cui Leo dice: "Stasera al gran galà voglio fare bella figura!" E l'elefante: "Vedrai che ti si aprirà lo stomaco". O ancora Leo: "Oggi voglio stare tutto il giorno in ... 11giovani.it Il "Galà dell'Operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!", l'esuberante appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica, ha conquistato il pubblico tra brio, bel canto, danza e tanto ...Poi c'è quella storica in cui Leo dice: "Stasera algalà voglio fare bella figura!" E l'elefante: "Vedrai che ti si aprirà lo stomaco". O ancora Leo: "Oggi voglio stare tutto il giorno in ... È tutto pronto per alzare il velo sulla 15ª edizione del Gran Galà della Scuola calcio