Il ginocchio tradisce Sinner al Roland Garros | si ritira | Rublev ai quarti

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 maggio 2022) Jannikè uscito di scena negli ottavi di finale del, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Dopo un primo set dominato ecco che a metà del secondo il dolore alsinistro si è fatto vivo, prepotentemente, e non c`è stato nulla da fare.Nel match che chiudeva il programma sul Court Suzanne Lenglen il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking ed 11 del seeding, unico azzurro rimasto in corsa nel torneo maschile, ha lasciato via libera al russo Andrey, n.7 del ranking e del seeding,ndosi all`inizio del terzo set sul punteggio di 16 64 2-0 in favore del 24enne moscovita, che alla quinta partecipazione bissa dunque igià raggiunti nel 2020. Non sento le gambe, non sento la spalla", si è lamentato Andrey.