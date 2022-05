Il funerale dei leader e dei partiti iperpersonali. L’analisi di Giordano (Di martedì 31 maggio 2022) Con il funerale di Ciriaco De Mita, morto lo scorso 26 maggio all’età di 94 anni, si è anche celebrato molto probabilmente uno degli ultimi riti funebri della partitocrazia repubblicana, di quel sistema di potere e di organizzazione dello Stato dove più delle istituzioni erano i partiti e le rispettive classi dirigenti a decidere le traiettorie della vita democratica. De Mita era pienamente dentro una classe dirigente che si concepiva solo in una dimensione collegiale, quasi del tutto anti-leaderistica, anche perché pagava lo scotto amarissimo del ventennio fascista e dell’illusione che solo l’uomo forte diventa risolutore. Ai funerali del leader della sinistra di base, una delle correnti più eterogenee e ricca di intelligenze di quella che fu la Democrazia cristiana, però non c’erano le folle oceaniche che hanno fatto ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) Con ildi Ciriaco De Mita, morto lo scorso 26 maggio all’età di 94 anni, si è anche celebrato molto probabilmente uno degli ultimi riti funebri della partitocrazia repubblicana, di quel sistema di potere e di organizzazione dello Stato dove più delle istituzioni erano ie le rispettive classi dirigenti a decidere le traiettorie della vita democratica. De Mita era pienamente dentro una classe dirigente che si concepiva solo in una dimensione collegiale, quasi del tutto anti-istica, anche perché pagava lo scotto amarissimo del ventennio fascista e dell’illusione che solo l’uomo forte diventa risolutore. Ai funerali deldella sinistra di base, una delle correnti più eterogenee e ricca di intelligenze di quella che fu la Democrazia cristiana, però non c’erano le folle oceaniche che hanno fatto ...

