Il figlio di Madonna esce indossando un abito che la madre sfoggiò nel 1993

(Di martedì 31 maggio 2022) Lo scorso week ende suoDavid sono andati a vedere una partita di wrestling in quel di New York e lui, in perfetto stile fluido, lo ha fattounidentico a quello sfoggiato dalla popstar nel lontano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @robertxavier Unlungo rosso con uno spacco vertiginoso nato in collaborazione fra Adidas e Gucci. L’originale faceva parte di una collaborazione ufficiale tra il marchio di abbigliamento sportivo e Laura Whitcomb di Label NYC, ora rivisitato da Alessandro Michele all’interno della sua collezione Exquisite Gucci. “Family Fight Night” ha scrittosu Instagram condividendo le foto di lei con il ...

