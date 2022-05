Il falò durante il quale sono rimasti ustionati 5 bambini a scuola a Bergamo “non era autorizzato”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) Hanno provato ad arrostire marshmallowl’orienteering, l’attività sportiva organizzata tutte le primavere. E per farlo, hanno lanciato del liquido infiammabile, un flacone di bioetanolo, nella padella. Questa la dinamica dell’incidente avvenuto ieri allaSan Zano di Osio Sopra () che ha portato 5e 3 adulti a doversi ricoverare per ustioni. Una piccola di 4 anni è in condizioni gravi, intubata nella Terapia intensiva del Buzzi di Milano con ustioni sul 70% del corpo. Al momento i medici non si sbilanciano nel definirla fuori pericolo. Le sue scarpetterimaste, bruciate, nel cortile della. Un bimbo di Osio Sotto, anche lui di 4 anni è in terapia intensiva a scopo precauzionale al Niguarda di Milano, con ustioni sul 20% del corpo. Un altro di 6 ...