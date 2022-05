(Di martedì 31 maggio 2022) Robertal? Finora non c’è trattativa, ma solo la suggestione di unso d’eccezione dei. Il commissario tecnicoCzeslaw Michniewicz, interrogato in conferenza stampa sul futuro del bomber polacco del Bayern Monaco, ha spiegato la sua posizione con un mezzo sorriso: “Vorrei vedere Robert al. Beh, sono un sostenitore dei, quindi mi piacerebbelì“. Parole che hanno subito fatto il giro del web tra isi. Ma dovrebbe rimanere una suggestione.vuole il Barcellona e ha definito “un” la prospettiva di indossare la maglia blaugrana. Prima però c’è la Nazionale: Galles, Belgio e Olanda ...

Pubblicità

reportrai3 : Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con… - reportrai3 : - Questo è un governo di estrema destra - Prima della guerra in Ucraina com’erano i rapporti tra l'Unione europea e… - Yuro_23 : RT @sportface2016: #Polonia, il Ct spinge #Lewandowski al #Liverpool: 'Tifo reds, sogno di vederlo lì' - sportface2016 : #Polonia, il Ct spinge #Lewandowski al #Liverpool: 'Tifo reds, sogno di vederlo lì' - maola_varalli : RT @FedericoPetroni: Su Ue e petrolio russo. Polonia e Germania si sono impegnate a chiudere il ramo settentrionale del tubo Druzhba entro… -

...magazine "In - fight"Compagnia Aerea Americana, United Airlines e dalla Germania anche la rivista lifestyle BUNTE. Presente la TV Polacca, TVN TURBO tra i primi due canali privati ine ...... Gazprom ha infatti annunciato che da oggi taglierà le forniture agli importatori dell'Olanda, GasTerra, eDanimarca, Ørsted, che - come già fatto da, Bulgaria e Finlandia - ...Il Ct della Polonia spinge Lewandowski al Liverpool: "Tifo reds, sogno di vederlo lì". Ecco cosa ha detto in conferenza stampa ...Il futuro di Robert Lewandowski resta ad oggi un'incognita. Ieri le parole del diretto interessato a proposito di quello che sembra essere un definitivo addio al Bayern Monaco, successivamente la repl ...