Il consigliere di Salvini finisce sotto indagine: sul viaggio in Russia si muovono i servizi segreti (Di martedì 31 maggio 2022) Nuove scorie derivanti dal possibile viaggio di Matteo Salvini in Russia. Il Copasir ha deciso di accendere i fari su Antonio Capuano, il consigliere del leader della Lega che ha lavorato all'organizzazione del viaggio a Mosca volto a trovare una strada per la pace dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ad annunciare l'indagine è il presidente del Copasir, Adolfo Urso: «Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull'attività dei parlamentari, conferma di aver avviato le usuali procedure informative previste, a norma della legge 124/2007, in merito all'attività che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall'avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti ...

