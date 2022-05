Il Canada vuole vietare l'acquisto di armi (Di martedì 31 maggio 2022) Le nuova proposta di legge arriva dopo la strage in una scuola elementare del Texas dove sono stati uccisi 19 minori. Se approvata, limiterà fortemente l'uso di tutte le armi da fuoco, impedendo l'accesso alle licenze per chi abbia commesso violenza domestica o stalking Leggi su wired (Di martedì 31 maggio 2022) Le nuova proposta di legge arriva dopo la strage in una scuola elementare del Texas dove sono stati uccisi 19 minori. Se approvata, limiterà fortemente l'uso di tutte leda fuoco, impedendo l'accesso alle licenze per chi abbia commesso violenza domestica o stalking

