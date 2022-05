Il campionato è finito, ma la testa è già alla prossima stagione: dalla Serie A alla Champions League, tutte le date (Di martedì 31 maggio 2022) Il campionato è finito ed è tempo di calciomercato, ma già si pensa a ripartire in vista della stagione 2022-23, atipica... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Iled è tempo di calciomercato, ma già si pensa a ripartire in vista della2022-23, atipica...

Pubblicità

cmdotcom : Il campionato è finito, ma la testa è già alla prossima stagione: dalla #SerieA alla #ChampionsLeague, tutte le dat… - Frances44892680 : @Paolazio260513 @errera_luca e certo . Perché ora il problema è quando pubblicarla vè?? Oltretutto a campionato fin… - liidsss : RT @AlessioAdam_: Chissà come mai l’intervista esce in questo periodo. Forse perché si aspettava di essere chiamato per l’ultima di campion… - Dan_Petzo : RT @AlessioAdam_: Chissà come mai l’intervista esce in questo periodo. Forse perché si aspettava di essere chiamato per l’ultima di campion… - jhonquipresente : RT @AlessioAdam_: Chissà come mai l’intervista esce in questo periodo. Forse perché si aspettava di essere chiamato per l’ultima di campion… -

Blog: Campionato finito... tra feste e rimpianti! vivoperlei.calciomercato.com Vrioni Juve, quattro club sul capocannoniere del campionato austriaco. Vrioni Juve, quattro club sul capocannoniere del campionato austriaco. Sul giocatore hanno già palesato il loro interesse Besiktas, Groningen, Anderlecht e Getafe I dettagli e le ultime indiscrezioni. Juve: Allegri, Milan Inter e Napoli non ci erano superiori "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''int ... Vrioni Juve, quattro club sul capocannoniere del campionato austriaco. Sul giocatore hanno già palesato il loro interesse Besiktas, Groningen, Anderlecht e Getafe I dettagli e le ultime indiscrezioni."Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''int ...