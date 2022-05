Il Benfica mette fine alla dinastia europea del Real Madrid – 31 maggio 1961 – VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31 maggio 1961 il Benfica di Bela Guttmann mette fine all’egemonia in Coppa dei Campioni del Rea Madrid che durava dal 1956 Il 31 maggio 1961 il Benfica si laurea campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. I portoghesi infatti sono i primi a vincere il trofeo dopo il dominio pluriennale del Real Madrid di Alfredo Di Stefano che si era aggiudicato le precedenti cinque edizioni. I ragazzi dell’ungherese Bela Guttmann, geniale stratega della panchina, riescono dunque in un impresa storica, un’impresa che, letteralmente, non era mai riuscita a nessuno in precedenza. Le aquile però potevano contare su una vera e propria corazzata che aveva nell’attaccante Josè Aguas la vera e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31ildi Bela Guttmannall’egemonia in Coppa dei Campioni del Reache durava dal 1956 Il 31ilsi laurea campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. I portoghesi infatti sono i primi a vincere il trofeo dopo il dominio pluriennale deldi Alfredo Di Stefano che si era aggiudicato le precedenti cinque edizioni. I ragazzi dell’ungherese Bela Guttmann, geniale stratega della panchina, riescono dunque in un impresa storica, un’impresa che, letteralmente, non era mai riuscita a nessuno in precedenza. Le aquile però potevano contare su una vera e propria corazzata che aveva nell’attaccante Josè Aguas la vera e ...

Pubblicità

juventinodel92 : @Boboj29 Ha fatto più presenze in prestito al Perugia e al Benfica, ma come al solito nel titolo si mette 'EX JUVE'… -

Chi vincerà la Champions ...di andata ha però permesso al Liverpool di passare il turno e di superare ai quarti il Benfica (... Poi un po' per merito di Benzema (che mette a segno una tripletta storica) un po' per demerito dei ... Cerri da impazzire nel finale, beffa Atalanta nel doppio recupero. Ora sfida alla Roma in semifinale ...in casa bianconera dopo le cocenti eliminazioni in Coppa Italia e Youth League con Roma e Benfica, ... grave errore di Berto in uscita che regala palla a Chibozo che mette la freccia, entra in area di ... Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, obiettivo terzino: si guarda in casa Benfica La Juventus si dirige verso il calciomercato per migliorare un ruolo molto carente, il terzino sinistro, mettendo gli occhi in casa Benfica ... ...di andata ha però permesso al Liverpool di passare il turno e di superare ai quarti il(... Poi un po' per merito di Benzema (chea segno una tripletta storica) un po' per demerito dei ......in casa bianconera dopo le cocenti eliminazioni in Coppa Italia e Youth League con Roma e, ... grave errore di Berto in uscita che regala palla a Chibozo chela freccia, entra in area di ... Il presidente del Getafe: “Napoli-Olivera, attenti al Benfica” La Juventus si dirige verso il calciomercato per migliorare un ruolo molto carente, il terzino sinistro, mettendo gli occhi in casa Benfica ...