Il Battaglione Azov Nazionalismo ed estrema destra in Ucraina

Leggi su butac

(Di martedì 31 maggio 2022) Con questo articolo – più un saggio storico che un debunking – diamo il benvenuto a un nuovo autore: Lorenzo Boragno, dottorato in Storia Antica con specializzazione in Storia politica, che chi ci segue su Facebook avrà avuto modo di apprezzare tra i commenti della pagina per la pazienza, la chiarezza e l’abilità argomentativa. Chi meglio di lui per dipanare questa complicata matassa? Bullet Points Sì, ilha origine negli ambienti dell’. Col tempo ilsi è trasformato. Ilha triplicato i suoi effettivi, La fama vittoriosa delha attirato molti combattenti sia ucraini che stranieri, soldati che però non si riconoscono necessariamente in ideologie ...