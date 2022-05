Il 2° Suzuki Bike Day sabato 9 luglio a Imola (Di martedì 31 maggio 2022) Giornata all'insegna della passione per la bicicletta e della vita attiva all'aria aperta quella che si svolgerà sabato 9 luglio a Imola in occasione del 2° Suzuki Bike Day e oggi, martedì 31 maggio, ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Giornata all'insegna della passione per la bicicletta e della vita attiva all'aria aperta quella che si svolgeràin occasione del 2°Day e oggi, martedì 31 maggio, ...

Pubblicità

motorionline : È stata ufficialmente presentata la seconda edizione del #SuzukiBikeDay, in programma il prossimo 9 luglio all'Auto… - Italpress : Presentata la seconda edizione del Suzuki Bike Day - Italpress : 2° Suzuki Bike Day all’Autodromo di Imola sabato 9 luglio - LocalPage3 : Al via il 'Suzuki Bike Day': si parla di biciclette, mobilità e sicurezza - GUARDA LA DIRETTA… - salutegreen24 : (Adnkronos) - È tutto pronto per la seconda edizione del Suzuki Bike Day, evento dedicato ai ciclisti e, in general… -