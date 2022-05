Il 2 giugno inizia l’estate romana al Casilino Sky Park (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il 2 giugno apre al pubblico il Casilino Sky Park, l’ultimo piano di un parcheggio multipiano, rigenerato e trasformato in una terrazza panoramica, recentemente presentato alla stampa alla presenza del Sindaco Gualtieri. Una piazza sopraelevata si trasforma in un luogo unico di aggregazione dove sport, cultura e intrattenimento si fondono insieme per accogliere la comunità locale e cittadina, in collaborazione con Igt, Igd e Lifegate. In questa nuova piazza, che rappresenta anche un nuovo punto di incontro per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata e per tutta la città, ogni giorno dalle nove di mattina all’una di notte, si potrà giocare a padel, ascoltare un concerto o bere un bicchiere al tramonto con gli amici, partecipando ai tanti eventi serali che accompagneranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il 2apre al pubblico ilSky, l’ultimo piano di un parcheggio multipiano, rigenerato e trasformato in una terrazza panoramica, recentemente presentato alla stampa alla presenza del Sindaco Gualtieri. Una piazza sopraelevata si trasforma in un luogo unico di aggregazione dove sport, cultura e intrattenimento si fondono insieme per accogliere la comunità locale e cittadina, in collaborazione con Igt, Igd e Lifegate. In questa nuova piazza, che rappresenta anche un nuovo punto di incontro per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata e per tutta la città, ogni giorno dalle nove di mattina all’una di notte, si potrà giocare a padel, ascoltare un concerto o bere un bicchiere al tramonto con gli amici, partecipando ai tanti eventi serali che accompagneranno ...

