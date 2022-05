"I nostri servizi segreti devono farlo": Minniti lancia l'allarme in tv, che cosa può accadere (presto) in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Marco Minniti è quasi sempre diretto. L'ex ministro degli Interni, intervenendo a Quarta Repubblica, il tak show condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha parlato della situazione che sta attraversando il nostro Paese. L'Italia, pur non partecipando attivamente sul campo alla guerra in Russia, con l'invio delle armi in Ucraina è comunque parte in causa. E così il Paese deve fare i conti con l'inasprimento delle condizioni economiche, l'inflazione galoppante e i rischi per la tenuta delle nostre attività commerciali. E così Minniti mette in guardia da rapidi accordi di pace o da facili conlcusioni del conflitto: "Ci troviamo davanti ad una guerra lunga. Il segnale è se si apre una trattativa sul grano che vorrebbe dire che Putin non vuole portare ad una mondializzazione della guerra", ha affermato l'ex ministro degli Interni. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Marcoè quasi sempre diretto. L'ex ministro degli Interni, intervenendo a Quarta Repubblica, il tak show condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha parlato della situazione che sta attraversando il nostro Paese. L', pur non partecipando attivamente sul campo alla guerra in Russia, con l'invio delle armi in Ucraina è comunque parte in causa. E così il Paese deve fare i conti con l'inasprimento delle condizioni economiche, l'inflazione galoppante e i rischi per la tenuta delle nostre attività commerciali. E cosìmette in guardia da rapidi accordi di pace o da facili conlcusioni del conflitto: "Ci troviamo davanti ad una guerra lunga. Il segnale è se si apre una trattativa sul grano che vorrebbe dire che Putin non vuole portare ad una mondializzazione della guerra", ha affermato l'ex ministro degli Interni. Poi ...

