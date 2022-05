I Neanderthal al Circeo: la storia mai raccontata (Di martedì 31 maggio 2022) San Felice Circeo – I protagonisti degli scavi che hanno portato alla luce gli straordinari ritrovamenti archeologici di Grotta Guattari si sono ritrovati al Circeo Park Hotel di San Felice Circeo, in occasione del convegno “”, durante il quale hanno narrato storie inedite riguardanti il loro lavoro. All’evento hanno partecipato: Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo; Francesco Di Mario, archeologo funzionario Sabap Lazio; Mauro Rubini, antropologo funzionario Sabap Lazio; Angelo Guattari, delegato ai Beni Culturali del Comune di San Felice Circeo; Mario Federico Rolfo, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, consulente scientifico degli scavi di Grotta Guattari negli anni 2019-2021; Angelica Ferracci, archeologa degli scavi di Grotta Guattari 2019-2022 per conto della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) San Felice– I protagonisti degli scavi che hanno portato alla luce gli straordinari ritrovamenti archeologici di Grotta Guattari si sono ritrovati alPark Hotel di San Felice, in occasione del convegno “”, durante il quale hanno narrato storie inedite riguardanti il loro lavoro. All’evento hanno partecipato: Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice; Francesco Di Mario, archeologo funzionario Sabap Lazio; Mauro Rubini, antropologo funzionario Sabap Lazio; Angelo Guattari, delegato ai Beni Culturali del Comune di San Felice; Mario Federico Rolfo, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, consulente scientifico degli scavi di Grotta Guattari negli anni 2019-2021; Angelica Ferracci, archeologa degli scavi di Grotta Guattari 2019-2022 per conto della ...

