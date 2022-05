I Fatti Vostri, Francesca De Andrè lascia Salvo Sottile senza parole: “Tutto è …” (Di martedì 31 maggio 2022) Da alcuni giorni Francesca De Andrè, ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello e nipote del noto cantautore Fabrizio De Andrè, è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle forti dichiarazioni rilasciate sull’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La giovane donna nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ha raccontato di aver subito violenza da parte dell’ex fidanzato, e proprio della questione è tornata a parlarne nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a I Fatti Vostri. Francesca De Andrè ospite de I Fatti Vostri Sono trascorsi pochi giorni da quando Francesca De Andrè tramite un’intervista ... Leggi su baritalianews (Di martedì 31 maggio 2022) Da alcuni giorniDe, ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello e nipote del noto cantautore Fabrizio De, è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle forti dichiarazioni rite sull’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La giovane donna nel corso di una recente intervista rita a Chi ha raccontato di aver subito violenza da parte dell’ex fidanzato, e proprio della questione è tornata a parlarne nel corso dell’intervista rita nella giornata di ieri a IDeospite de ISono trascorsi pochi giorni da quandoDetramite un’intervista ...

