I convocati per Italia-Argentina: il classe 2003 Wilfried Gnonto in lista (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la sconfitta contro la Macedonia che è costata la non qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, l’Italia è pronta a ripartire. Da mercoledì e fino al 14 giugno, la squadra guidata da Roberto Mancini sarà impegnata in cinque sfide tra cui la Finalissima contro l’Argentina, e la Nations League. Ieri sera il CT ha diramato la lista dei convocati per Italia-Argentina. Una partita speciale per Giorgio Chiellini che darà l’addio alla Nazionale proprio nello stadio di Wembley dove lo scorso luglio il capitano ha alzato al cielo un Europeo che mancava ormai da diversi anni. I Campioni d’Europa in carica affronteranno i Campioni di Sudamerica in una gara che potrebbe segnare la ripartenza per gli azzurri. convocati ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la sconfitta contro la Macedonia che è costata la non qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, l’è pronta a ripartire. Da mercoledì e fino al 14 giugno, la squadra guidata da Roberto Mancini sarà impegnata in cinque sfide tra cui la Finalissima contro l’, e la Nations League. Ieri sera il CT ha diramato ladeiper. Una partita speciale per Giorgio Chiellini che darà l’addio alla Nazionale proprio nello stadio di Wembley dove lo scorso luglio il capitano ha alzato al cielo un Europeo che mancava ormai da diversi anni. I Campioni d’Europa in carica affronteranno i Campioni di Sudamerica in una gara che potrebbe segnare la ripartenza per gli azzurri....

