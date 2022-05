Humanitas Salerno | presentato il posto di primo soccorso al porto Masuccio VIDEO

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è tenuta in quest’oggi la conferenza stampa di presentazione della postazione dinelSalernitano alla presenza del Presidente dell’Roberto Schiavone di Favignana e dell’Avvocato Elio Spagnuolo in rappresentanza dell’Autorità di Sistema del Mediterraneo Centrale. L’Avvocato Spagnuolo nel portare i saluti del Presidente On. Andrea Annunziata ha sottolineato l’importanza della collaborazione ultraventennale con l’ed in particolare l’importantissima funzione del presidio sanitario attivato presso la struttura portuale per la sicurezza di turisti, diportisti e di quanti quotidianamente lavorano all’interno delTuristico ...

Dal 1° giugno 2022 verrà riattivata la postazione Humanitas di primo soccorso presso il porto turistico Masuccio Salernitano. L'Autorità di Sistema Tirreno Centrale ha infatti rilasciato in data 20/05 ...
occasione per una riflessione sul valore terapeutico dell'arte (cui Humanitas ha dedicato i progetti La cura e la bellezza e Opere in parole) e anche per testimoniare la vicinanza di Salerno alla ...