Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: l'Italia retrocede dopo un percorso di crescita, ora si deve ripartire verso Milano-Cortina 2026 (Di martedì 31 maggio 2022) l'Italia dell'Hockey su ghiaccio saluta la Top Division e ripiomba in Division 1, come non accadeva dal 2018. L'amarissima retrocessione è dovuta all'ultimo posto nel Gruppo A dei Mondiali di Finlandia 2022. Un risultato assolutamente deludente per la compagine allenata da coach Greg Ireland che, proprio quando sperava di compiere un percorso di crescita importante, inciampa in una edizione della manifestazione iridata al di sotto delle attese, quantomeno dal punto di vista dei risultati che, com'è ben noto, fanno sempre la differenza. La spedizione in terra scandinava partiva con grande fiducia per diversi motivi. In primo luogo un cammino già ben consolidato per la nostra nazionale, quindi il fatto che l'espulsione della Russia (inserita nel nostro girone) aveva ...

