Highlights Turchia-Italia 3-0 | Volley Nations League femminile 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilcon glidi3-0, match della prima giornata della Pool 2 della. Battuta d’arresto in quel di Ankara per le Azzurre, che cedono in tre parziali alle padrone di casa e iniziano così in salita il loro percorso nel girone.che adesso dovrà cercare pronto riscatto nel prossimo impegno, che vedrà le azzurre opposte al Belgio. LA CRONACA DIVNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE TUTTI I RISULTATI E ...