“Hanno violato il regolamento”. Isola dei Famosi, provvedimenti in arrivo per 3 naufraghi (Di martedì 31 maggio 2022) Isola dei Famosi, sanzioni per tre naufraghi. La produzione potrebbe decidere di usare il pugno duro. Una notizia che arriva dopo la bomba scoppiata sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. Un’ex concorrente dell’Isola, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha dichiarato: “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via. Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata. La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo”. Un’edizione funestata dagli infortuni. Roger Balduino è finito di nuovo in ospedale. Il giovane era da solo su Playa Sgamadissima e si è procurato diverse ferite che gli stanno dando il tormento. Anche lui ha una ferita alla caviglia ed è gonfia, come il regista del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)dei, sanzioni per tre. La produzione potrebbe decidere di usare il pugno duro. Una notizia che arriva dopo la bomba scoppiata sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. Un’ex concorrente dell’, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha dichiarato: “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via.addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata. La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo”. Un’edizione funestata dagli infortuni. Roger Balduino è finito di nuovo in ospedale. Il giovane era da solo su Playa Sgamadissima e si è procurato diverse ferite che gli stanno dando il tormento. Anche lui ha una ferita alla caviglia ed è gonfia, come il regista del ...

Pubblicità

angeloSica1965 : Caso Open,il gip di Genova respinge l'opposizione di #Renzi Secondo il gip,i magistrati fiorentini non hanno viola… - DiegoNatoli2 : RT @Moonlightshad1: 'Secondo il Gip il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi non h… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: 'Secondo il Gip il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi non h… - KloGervas57 : RT @dentimax954: @FrancescaZamp15 @a_meluzzi Pregliasco,Draghi,Speranza,Letta etc HANNO VIOLATO IL CODICE DI NORIMBRGA,PER QUESTO DEVONO ES… - luvina66 : RT @OGiannino: “I russi che hanno violato la morte degli ucraini esibendola con questa profanazione sfrenata appartengono alla stessa canag… -