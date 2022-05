Hanno rubato la Gioconda Storia semiseria del furto del secolo

Leggi su udine20

(Di martedì 31 maggio 2022) Ieri al Louvre laha subito un attacco da un sedicente artista che ne ha imbrattato la teca che la protegge. Forse non molti sanno che il dipinto nel 1911 fu addirittura trafugato dal museo parigino. Di quell’evento tratta (scorso), spettacolo teatrale di Valerio Marchi che chiuderà sabato 4 giugno la stagione di Forni di Sopra, promossa dal Circuito ERT e dal Comune. Alle ore 20.45 sul palco della Ciasa dai Fornés saliranno, assieme allo stesso Marchi, Sofia Del Ponte, Claudio Moretti e Claudio Mezzelani. Il 21 agosto 1911 qualcuno entra al Louvre e con disarmante semplicità si porta via la. L’opinione pubblica mondiale è divertita e scandalizzata al tempo stesso. Le polemiche per le inefficaci misure di sicurezza sono grandi, quasi come il mistero che circonda il. Inizia allora una vera e propria caccia ...