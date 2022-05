Guerra Ucraina, Bbc identifica oltre 3mila soldati Russia uccisi (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Quanti sono i soldati russi rimasti uccisi nell’invasione dell’Ucraina? Per il momento la Bbc in russo ha compilato una lista di 3.052 nomi, con un’alta percentuale di ufficiali, attorno al 20%. L’elenco è stato compilato sulla base di fonti aperte e conversazioni con le famiglie dei caduti. I giornalisti della Bbc hanno trovato tombe recenti in 11 cimiteri in diverse parti della Russia. Non tutte le lapidi dicevano che i soldati erano morti in Ucraina, ma le foto di uomini in uniforme e le corone di fiori con la scritta “ministero della difesa” sono state considerate indicazioni sufficienti. Fra i morti si riscontra circa un 20% di ufficiali, in linea con le valutazioni dei servizi britannici che parlano di “perdite schiaccianti” fra i graduati. L’ultimo dato diffuso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Quanti sono irussi rimastinell’invasione dell’? Per il momento la Bbc in russo ha compilato una lista di 3.052 nomi, con un’alta percentuale di ufficiali, attorno al 20%. L’elenco è stato compilato sulla base di fonti aperte e conversazioni con le famiglie dei caduti. I giornalisti della Bbc hanno trovato tombe recenti in 11 cimiteri in diverse parti della. Non tutte le lapidi dicevano che ierano morti in, ma le foto di uomini in uniforme e le corone di fiori con la scritta “ministero della difesa” sono state considerate indicazioni sufficienti. Fra i morti si riscontra circa un 20% di ufficiali, in linea con le valutazioni dei servizi britannici che parlano di “perdite schiaccianti” fra i graduati. L’ultimo dato diffuso ...

