Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Non possiamo cedere nulla”. Mosca avvia esercitazione nucleare. Wsj: “Crepe nell’Occidente”. Papa: “Non si usi il grano come arma” (Di martedì 31 maggio 2022) Biden: «Invieremo a Kiev missili hi-tech per difendersi, non per attacchi. Non incoraggiamo Kiev a colpire Russia. Non cercheremo di rovesciare Putin». La battaglia per la conquista del Donbass si fa sempre più intensa: Severodonetsk per metà alle milizie filorusse. Gazprom sospende le forniture ad alcune società europee Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 31 maggio 2022) Biden: «Invieremo a Kiev missili hi-tech per difendersi, non per attacchi. Non incoraggiamo Kiev a colpire. Non cercheremo di rovesciare Putin». La battaglia per la conquista del Donbass si fa sempre più intensa: Severodonetsk per metà alle milizie filorusse. Gazprom sospende le forniture ad alcune società europee

Advertising

AngeloSantoro : Continua la razzia di acciaio a #Azovstal. Oggi l’autoproclamata “repubblica di Donetsk” ha “nazionalizzato” 34 nav… - La7tv : #lariachetira Furio Colombo: 'La Russia ha preso l'iniziativa dell'invasione, dopo di che l'ha messa a carico dell'… - MediasetTgcom24 : Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue… - QuelloKeSbrocca : ma certo che crimini come questi sono avvenuti, questo genere di crimini in guerra sono 'ordinari'; il punto è che… - emanuele_sp6 : @Agenzia_Ansa Delle due l una: o (come fa spesso) mente dietro imbeccata dei suoi pupari amerikani, x ottenere piú… -