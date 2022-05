Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3 dell’import». Zelensky: “Ci avviciniamo al punto in cui Mosca dovrà deporre le armi” (Di martedì 31 maggio 2022) Draghi: «Putin non deve vincere ma serve dialogo». Istanbul a Mosca: «Incontriamoci con Kiev e Onu». Il Cremlino intensifica l’attacco su Severodonetsk. Gazprom taglia il gas all’Olanda Leggi su lastampa (Di martedì 31 maggio 2022) Draghi: «Putin non deve vincere ma serve dialogo». Istanbul a: «Incontriamoci con Kiev e Onu». Il Cremlino intensifica l’attacco su Severodonetsk. Gazprom taglia il gas all’Olanda

